Кондуктор троллейбуса помог встретиться заплутавшему ребенку с родителями

Добрая история произошла на одном из городских маршрутов в карельской столице.

Теплую предновогоднюю историю, которая произошла в одном из троллейбусов карельской столицы, рассказали в пресс-службе предприятия «Городской транспорт».



Во вторник, 26 декабря, около 19.00, на одной из остановок в центре Петрозаводска в троллейбус маршрута № 3 вошла девочка восьми лет. Кондуктор Дмитрий Ковылин в разговоре с ребенком выяснил, что ей нужно было на Кукковку, получается, она зашла в троллейбус не того маршрута. Девочка очень расстроилась.

Кондуктор по телефону связался с ее родственниками, и на обратном пути на остановке «Проспект Александра Невского» девочку встретили родители.

После этого центральному диспетчеру поступила благодарность от папы девочки, рассказали на предприятии и пожелали всем хорошего настроения, а также поздравили с наступающим Новым годом.