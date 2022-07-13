Конечная остановка маршруток в Петрозаводске превращена в помойку (ФОТО)

Жители Петрозаводска возмущены грязью и мусором на конечной остановке общественного транспорта на Ключевой.
Конечная остановка автобусов на улице Кемской в Петрозаводске завалена мусором. Об этом информирует паблик «События | ПЕТРОЗАВОДСК КАРЕЛИЯ РОССИЯ |».
На фото видно, что земля на остановке завалена окурками и бутылками. Пластиковые бутылки и стаканчики также засунуты в деревья.
Ранее горожане заявляли, что водители маршрутных автобусов облюбовали место, где они одновременно трапезничают, а затем испражняются.
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