Конечная остановка маршруток в Петрозаводске превращена в помойку (ФОТО)

Жители Петрозаводска возмущены грязью и мусором на конечной остановке общественного транспорта на Ключевой.

Конечная остановка автобусов на улице Кемской в Петрозаводске завалена мусором. Об этом информирует паблик «События | ПЕТРОЗАВОДСК КАРЕЛИЯ РОССИЯ |».

На фото видно, что земля на остановке завалена окурками и бутылками. Пластиковые бутылки и стаканчики также засунуты в деревья.

Ранее горожане заявляли, что водители маршрутных автобусов облюбовали место, где они одновременно трапезничают, а затем испражняются.