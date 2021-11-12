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"Конец пандемии уже виден, но ближайшие три месяца "будут тяжелыми", заявила ВОЗ

Новости. Общество
09:29, 11 Января 2022
фото: Pixabay

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Борьба с COVID-19 осложняется тем, что развивающиеся страны не могут позволить себе принимать жесткие ограничительные меры, сказал спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро.

Сроки окончания пандемии коронавируса по всему миру уже начинают просматриваться, однако ближайшие три месяца ситуация в области глобального здравоохранения будет оставаться тяжелой. Об этом в понедельник заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро, пишет ТАСС.

«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец пандемии не за горами. Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками заболеваемости», — сказал Дэвид Набарро в интервью британскому телеканалу Sky News. По мнению ученого, вирус продолжает эволюционировать, и в ближайшее время появятся новые штаммы коронавируса. При этом Набарро добавил, что, хотя в Западной Европе системы здравоохранения справляются с пандемией, во многих других частях мира ситуация близка к критической.

Как подчеркнул спецпосланник ВОЗ, борьба с COVID-19 осложняется тем, что развивающиеся страны не могут позволить себе принимать жесткие ограничительные меры, поскольку в таком случае будет нанесен серьезный ущерб их национальным экономикам.

«По меньшей мере следующие три месяца будут тяжелыми», — отметил Набарро. Он указал, что вспышки заболеваемости могут возникать каждые три-четыре месяца ввиду появления новых штаммов.

В декабре эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове выразила надежду, что пандемии коронавируса будет положен конец в 2022 году. В свою очередь в женевской штаб-квартире организации в эксклюзивном комментарии для ТАСС заявили, что, несмотря на появление омикрон-штамма коронавируса, отличающегося более высокой скоростью распространения, чем другие штаммы, к середине 2022 года реально достичь поставленной цели — провести вакцинацию не менее 70% населения во всех странах мира.

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Комментарии

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nae
2022-01-11 12:51:39
А развивающиеся страны смотрят на весь другой мир и думают "Вот дураки то со своими локдаунами, ограничениями и прочими глупостями. Сами себе в ногу стреляют, да еще других заставляют поступать так же".
кир
2022-01-11 12:10:05
Изя разбирается в психологии и мне симпатичен, а молодящаяся девушка-пенсионерка - нет. Свояк свояка видит издалека, - сказал кот.)))
Изя
2022-01-11 12:30:30
кир, во шпаришь , как настоящий ()))
кир
2022-01-11 12:51:07
Изя, такой есть.)) Здесь все на виду.)))
Leopol'd
2022-01-11 11:52:14
Развитые страны позволили себе жёсткие ограничения, вакцинировали и ревакцинировали 80%, а заболеваемость на уровне 2020. ВОЗ упорно бубнит мантру про вакцинацию. Теперь правда чуть помягче, обещая, что всё будет хорошо.
zanoza
2022-01-11 11:29:20
А ВОЗ и ныне там :)
кир
2022-01-11 10:59:43
Сторож без образования знает , что надо делать. На работе тоска , а здесь он "профи". :)
zanoza
2022-01-11 11:29:02
кир, так и ты, судя по комментариям, далеко не образованный человек, да ещё и с тараканами в голове. Но в своём глазу мы бревно не замечаем, а в чужом соринку видим :)
Изя
2022-01-11 11:34:42
zanoza, а может наоборот , черезчур образованный и просто под дурака канает , смуту в Столице сеет ))) :)
zanoza
2022-01-11 11:52:47
Изя, да ему и канать не надо под дурака, дурь же так и прёт :)
User
2022-01-11 10:42:18
к середине 2022 года реально достичь поставленной цели — провести вакцинацию не менее 70% населения во всех странах мира.
Это всё, что нужно знать о деятельности ВОЗ!
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