"Конец пандемии уже виден, но ближайшие три месяца "будут тяжелыми", заявила ВОЗ

Борьба с COVID-19 осложняется тем, что развивающиеся страны не могут позволить себе принимать жесткие ограничительные меры, сказал спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро.

Сроки окончания пандемии коронавируса по всему миру уже начинают просматриваться, однако ближайшие три месяца ситуация в области глобального здравоохранения будет оставаться тяжелой. Об этом в понедельник заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро, пишет ТАСС.

«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец пандемии не за горами. Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками заболеваемости», — сказал Дэвид Набарро в интервью британскому телеканалу Sky News. По мнению ученого, вирус продолжает эволюционировать, и в ближайшее время появятся новые штаммы коронавируса. При этом Набарро добавил, что, хотя в Западной Европе системы здравоохранения справляются с пандемией, во многих других частях мира ситуация близка к критической.

Как подчеркнул спецпосланник ВОЗ, борьба с COVID-19 осложняется тем, что развивающиеся страны не могут позволить себе принимать жесткие ограничительные меры, поскольку в таком случае будет нанесен серьезный ущерб их национальным экономикам.

«По меньшей мере следующие три месяца будут тяжелыми», — отметил Набарро. Он указал, что вспышки заболеваемости могут возникать каждые три-четыре месяца ввиду появления новых штаммов.

В декабре эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове выразила надежду, что пандемии коронавируса будет положен конец в 2022 году. В свою очередь в женевской штаб-квартире организации в эксклюзивном комментарии для ТАСС заявили, что, несмотря на появление омикрон-штамма коронавируса, отличающегося более высокой скоростью распространения, чем другие штаммы, к середине 2022 года реально достичь поставленной цели — провести вакцинацию не менее 70% населения во всех странах мира.