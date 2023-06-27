Конфликт поколений на севере Карелии завершился ударом доской по голове

Проблему отцов и детей в Лоухском районе разбирали полицейские и медики.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Лоухского района поступило сообщение о бытовом конфликте.

Подробности выяснил участковый. К преступлению привела очередная ссора между отцом и 33-летним сыном. Разговоры о необходимости трудоустройства начались рано утром, когда пенсионер уже встал, а сын еще не ложился. Дело закончилось ссорой, во время которой сын ударил отца деревянной доской по голове. Пенсионер обратился за медицинской помощью.

Уголовное дело было возбуждено об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Представителю младшего поколения грозит до 2 лет лишения свободы.