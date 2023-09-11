В Кондопожском районе отец проучил сына охотничьим ножом

Конфликт поколений окончился уголовным делом.
В полиции Кондопожского района было возбуждено уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью.
Обстоятельства установил участковый полиции.
Как выяснилось, в одном из населённых пунктов Кондопожского района поссорились отец и сын. По версии полицейских, отец схватил охотничий нож и ударил сына. Соседи вызвали «скорую».
Подозреваемый пенсионер ранее не был судим. Участковый выяснил, что инцидент произошел во время употребления алкоголя.
За причинение легкого вреда здоровью с применением оружия пожилому мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что в Петрозаводске мужчина зарезал своего приятеля.
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