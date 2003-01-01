Конфликт в ресторане «Ели-Пели» дошел до суда

Дело в отношении пяти петрозаводчан, устроивших драку в ресторане, поступило в суд.

Петрозаводский суд назначил первое судебное заседание по уголовному делу о драке в ресторане-караоке «Ели-Пели». Напомним, инцидент произошел 23 февраля.

На скамье подсудимых оказались пять человек, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии. Их обвиняют по статье «хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам группой лиц.

— По версии следствия, пятеро мужчин, отдыхая в ресторане-караоке «Ели-Пели», используя малозначительный повод, вступили в словесный конфликт с четырьмя посетителями заведения. Словесная перепалка переросла в драку. Они нанесли незнакомцам многочисленные удары в область головы, туловища, рук и ног, — говорится в сообщении.

Свою вину дебоширы полностью признали. Теперь им предстоит отвечать за свои действия перед законом. Судебное заседание назначено на 12 сентября.