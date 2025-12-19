Кони и винтаж: в Петрозаводске открылась новогодняя арт-барахолка «Винтажный цех»

Традиционная предновогодняя «Винтажка» проходит в карельской столице в эти выходные.

В Петрозаводске сегодня, 20 декабря, в ТРЦ «Тетрис» на четвертом этаже открылась новогодняя арт-барахолка «Винтажный цех» (0+). Впервые в ярмарке участвует более 130 участников. Рассказываем и показываем, какой она получилась.

В 11:30, за полчаса до официального старта, по всему этажу уже стояли ларьки, а между ними плотной стеной двигалась толпа покупателей. К 12:00 к некоторым столам было просто не подойти — посетители рассматривали посуду и игрушки, выбирали подарки, возвращались к приглянувшимся вещам и обсуждали удачные находки с друзьями.

«Винтажный цех» получился праздничным: вокруг — множество украшений, елочных игрушек и праздничных композиций, от миниатюрных елочек до целых зимних сцен в коробках и на подносах. Символ наступающего года, красный конь, встречается здесь во всех видах — фигурки, подвески, элементы декора, принты. Пространство выглядит как живая новогодняя витрина, где у каждого стола — своя история и свое особое настроение.

Ассортимент рассчитан на любой цвет, вкус и кошелек. На прилавках — винтажная керамика и хрусталь, ностальгические советские вещи, авторские интерьерные игрушки, парфюмерия и дизайнерские вещи. Особое внимание любителей ретро-красоты привлекает витрина с предметами из Финляндии — фарфором, подсвечниками, лампами. Продавец Ольга Фридрих рассказала, что у нее есть дом в городе Сортавала, а сейчас она живет в Финляндии, но ради «Винтажки» каждый раз приезжает в Петрозаводск.

— Даже сейчас, когда границы закрыты, я еду две с половиной тысячи километров, лишь бы участвовать опять в винтажном цехе, потому что все уже, мы тут сдружились, у нас прекрасные отношения у всех, вот. Поэтому вот везу все из Финляндии. У меня много всего: хороший фарфор, тарелки красивые, подсвечники, лампы, эмаль польская красивая, богемские фужеры на Новый год. Есть более старинные вещи. Вот вареница, она там вообще довоенная. Вот троечки немецкие красивые на подарок очень хорошо идут.

Ольга призналась, что у нее дома в Сортавале уже почти нет свободного места: по квартире проложена тропинка от стола к кровати, а остальное пространство занято винтажными сокровищами.

Сладкоежкам тоже есть чем себя порадовать. На столике аккуратными рядами выстроены наборы из шоколада, трендовые и ностальгические сладости.

— У нас здесь представлены шоколадные наборы из бельгийского шоколада, дубайский шоколад, тренд уходящего года, трубочки с вареной сгущенкой, ириски со вкусом из детства, шоколадные бомбочки для создания горячего шоколада с маршмеллоу, — рассказала мастер-кондитер Элина Андруневич.

Рядом — стол с чаями и глинтвейнами из карельских трав и ягод. Продавец Нина рассказала, что сама собирает травы и ягоды по Карелии и делает из них бодрящие, витаминные и успокаивающие смеси. У нее целый «зверинец» — каждый чай носит имя животного и отражает его характер: «Бодрая белка» с рябиной и листьями земляники, «Зимний снегирь» с карельской клубникой, собранной на шуйских полях, «Хвойная рысь» с можжевельником и брусникой, «Пряная лисица» с клюквой и корицей, которая по настроению напоминает глинтвейн. К Новому году Нина готовит и специальные глинтвейновые наборы — чтобы можно было согреться дома и подарить тепло близким.

Не обходится «Винтажный цех» и без авторских игрушек. В отдельном уголке — ватные персонажи работы мастера Вероники. На вопрос, сколько времени уходит на одну игрушку, она только улыбается — процесс многоступенчатый, с перерывами между этапами, и посчитать точные часы почти невозможно. Говорит, что идей всегда больше, чем времени: в этом году план по персонажам выполнить не удалось, потому что приходится выбирать тех, кого особенно любят постоянные покупатели, а уж потом браться за новые образы. На полках — симпатичне человечки с характером, сделанные с вниманием к деталям.

Арт-барахолка будет работать еще и завтра, 21 декабря, торговые ряды открыты с 12:00 до 18:00.

Что еще представлено на ярмарке, можно посмотреть ЗДЕСЬ — в большом фоторепортаже Людмилы Корвяковой для «Столицы на Онего».