РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08 Статьи
Обществоведение
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35 Статьи
Тема недели
Глава Карелии подвел итоги года в формате прямой линии
18 декабря, 20:00 Статьи
Новости

«Все должно выстраиваться вокруг семьи»: Шандалович назвал главные темы Прямой линии с президентом

16:01

В доме престарелых в Подмосковье в результате отравления погибли три человека и около 30 пострадали

15:30

Кони и винтаж: в Петрозаводске открылась новогодняя арт-барахолка «Винтажный цех»

14:18

«Маяк» из Карелии участвует в конкурсе лучших въездных стел России

13:30

В Карелии сохранят часть железнодорожных маршрутов, от которых планировалось отказаться

12:21

Карелия вошла в тройку лидеров в России по спросу на аренду автомобилей

11:29

Опубликованы фото и видео с места жесткой массовой аварии под Петрозаводском

10:42

Под Петрозаводском утром произошло страшное массовое ДТП

10:18

Опубликовано расписание петрозаводского автовокзала на новогодних каникулах

09:58

Мошенники обманули жителей трех районов Карелии на 2 миллиона рублей

09:31

Приполярную чайку заметили в Беломорском районе

09:00

Карельская лыжница в призерах на всероссийских соревнованиях среди юниоров

08:30

После пожара семья из Петрозаводска просит о помощи

08:00

Кольцо Наполеона похищено из его последней штаб-квартиры в Бельгии

00:10

«Динамо-Карелия» уступила гостям в домашнем матче

23:01

Стало известно, врача какой районной больницы Карелии подозревают в растрате

22:31

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

В субботу в Петрозаводске пройдет семейная эко-акция с шерингом и подарками

22:02

Новогодний «Винтажный цех» пройдет в Петрозаводске в выходные

21:46

Карельские мастера принимают участие во всероссийской выставке в Москве

21:01

Глава Карелии обозначил важнейшие для региона направления работы по итогам прямой линии Президента России

20:31

Минфин повысил минимальные цены на крепкий алкоголь

19:46

В Лахденпохском районе простятся с погибшим на СВО Евгением Семёновым

19:03

На открытие катка в Питкяранте приедет легендарный хоккеист Владислав Третьяк

18:43

Главный врач районной больницы Карелии подозревается в мошенничестве и растрате

18:22

Минздрав Карелии приглашает пройти полное обследование организма сразу после работы

18:01

В Карелии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

17:42

Дети из центра «Надежда» получили подарки от карельских депутатов

17:20

В Петрозаводске «Новые люди» помогли студенткам организовать курсы психологической помощи через виртуальную реальность

17:09

Дожди и потепление до +5°С придут в Карелию 20 декабря

17:03

Как не повесить на себя чужие долги за ЖКУ?

16:55

Конькобежцы из Карелии завоевали медали на Первенстве в Вологде

16:48

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько случаев гонконгского гриппа выявлено в Карелии за неделю

16:36

Артур Парфенчиков дал старт ежегодной акции «Ёлка желаний» в Карелии

16:33

С 1 января 2026 года размеры окладов по должностям медицинских работников будут увеличены

16:20

В российский прокат вышла новогодняя комедия «Ёлки 12»

16:11

На прямую линии президента России попал вопрос о строительстве онкоцентра в Петрозаводске

16:02

Бюджет Петрозаводска на 2026 год принят в окончательном чтении

15:43

Суд в Карелии отказал владельцу почти полувекового мотоцикла в выдаче дубликата ПТС

15:32

«Гагик, ты навсегда останешься в памяти»: в Карелии простятся с погибшим в страшной аварии с лесовозом

15:17

Артур Парфенчиков вручил государственные награды жителям Карелии

15:15

Жилой дом загорелся в Олонецком районе

15:01

28 камер видеонаблюдения установят в парке в Приладожье

14:46

Организатор интернет-магазина наркотиков в Петрозаводске приговорен к 14 годам колонии

14:31

Мужчина получил ожоги в пожаре на севере Карелии

14:20

Водитель иномарки выехал на встречку и врезался в УАЗ на трассе «Кола»

14:13

Банк России снизил ключевую ставку до 16%

14:02

В России утверждены студенческие билеты и зачётные книжки в MAX и на «Госуслугах»

14:00

Карельские ученые показали, как брать кровь у форели

13:48

Рыбоводы смогут сами охранять садки от браконьеров

13:41

«Такая обрезка допустима»: столичный арборист прокомментировал внешний вид лиственниц в Петрозаводске

13:30

Два пожилых человека пострадали в двойной аварии в Прионежском районе

13:17

Одна карта, сотни возможностей: в Карелии растёт популярность «Профсоюзного дисконта»

13:10

Скрининг на 36 наследственных заболеваний прошли более 3800 новорождённых в Карелии

13:00

В Карелии оштрафовали компанию за разлив нефтепродуктов в заливе Ладожского озера

12:43

28-летнюю петрозаводчанку обманули по сложной схеме и лишили 1,2 млн рублей

12:26

Около трех тысяч жителей Карелии страдают деменцией

12:13

Новогодняя ночь с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на всё

11:53

Крупный пожар произошёл в отдалённом районе Петрозаводска

11:42

Более 200 детей осмотрели петрозаводские врачи в Калевале

11:30

Расписание пригородных автобусов из Петрозаводска изменится

11:21

Названы цифры перевезенных карельскими поездами «Ласточка» пассажиров

10:52

В Кондопожском районе мужчину оштрафовали на 400 тыс. рублей за попытку незаконно получить землю

10:34

Владимир Путин в прямом эфире подведёт итоги 2025 года

10:16

Госавтоинспекция Карелии опубликовала график работы в новогодние праздники

10:02

В Минприроды Карелии призвали не трогать оставшихся зимовать лебедей

09:50

В Карелии перед праздниками стартует операция «Алкоголь»

09:31

Последний рабочий день 2025 года не будет сокращенным

08:59

Подрядчик отказался в срок отремонтировать обрушившийся фасад музея в Сегеже

08:39

В Карелии снизились цены на 92-й и 95-й бензин

08:20

Воспитанники карельского киокушина завоевали семь наград на межрегиональном турнире

08:00

Зарплата курьеров в России выросла почти до 150 тысяч рублей

07:40

В Карелии похолодает и выпадет снег на выходных

07:20

Пристав в Карелии помог взыскать 300 тысяч рублей алиментов на троих детей в канун Нового года

07:00

На участке Лососинского шоссе в Петрозаводске введено ограничение скорости

06:40

Врач-гастроэнтеролог предупредила об опасности популярных новогодних салатов и свинины

00:10
Кони и винтаж: в Петрозаводске открылась новогодняя арт-барахолка «Винтажный цех»
Сегодня 14:18 Общество
Поделиться

Традиционная предновогодняя «Винтажка» проходит в карельской столице в эти выходные.

фото: © Столица на Онего/Людмила Корвякова

В Петрозаводске сегодня, 20 декабря, в ТРЦ «Тетрис» на четвертом этаже открылась новогодняя арт-барахолка «Винтажный цех» (0+). Впервые в ярмарке участвует более 130 участников. Рассказываем и показываем, какой она получилась.

В 11:30, за полчаса до официального старта, по всему этажу уже стояли ларьки, а между ними плотной стеной двигалась толпа покупателей. К 12:00 к некоторым столам было просто не подойти — посетители рассматривали посуду и игрушки, выбирали подарки, возвращались к приглянувшимся вещам и обсуждали удачные находки с друзьями.

«Винтажный цех» получился праздничным: вокруг — множество украшений, елочных игрушек и праздничных композиций, от миниатюрных елочек до целых зимних сцен в коробках и на подносах. Символ наступающего года, красный конь, встречается здесь во всех видах — фигурки, подвески, элементы декора, принты. Пространство выглядит как живая новогодняя витрина, где у каждого стола — своя история и свое особое настроение.

Ассортимент рассчитан на любой цвет, вкус и кошелек. На прилавках — винтажная керамика и хрусталь, ностальгические советские вещи, авторские интерьерные игрушки, парфюмерия и дизайнерские вещи. Особое внимание любителей ретро-красоты привлекает витрина с предметами из Финляндии — фарфором, подсвечниками, лампами. Продавец Ольга Фридрих рассказала, что у нее есть дом в городе Сортавала, а сейчас она живет в Финляндии, но ради «Винтажки» каждый раз приезжает в Петрозаводск.

— Даже сейчас, когда границы закрыты, я еду две с половиной тысячи километров, лишь бы участвовать опять в винтажном цехе, потому что все уже, мы тут сдружились, у нас прекрасные отношения у всех, вот. Поэтому вот везу все из Финляндии. У меня много всего: хороший фарфор, тарелки красивые, подсвечники, лампы, эмаль польская красивая, богемские фужеры на Новый год. Есть более  старинные вещи. Вот вареница, она там вообще довоенная. Вот троечки немецкие красивые на подарок очень хорошо идут.

Ольга призналась, что у нее дома в Сортавале уже почти нет свободного места: по квартире проложена тропинка от стола к кровати, а остальное пространство занято винтажными сокровищами.

Сладкоежкам тоже есть чем себя порадовать. На столике аккуратными рядами выстроены наборы из шоколада, трендовые и ностальгические сладости.

— У нас здесь представлены шоколадные наборы из бельгийского шоколада, дубайский шоколад, тренд уходящего года, трубочки с вареной сгущенкой, ириски со вкусом из детства, шоколадные бомбочки для создания горячего шоколада с маршмеллоу, — рассказала мастер-кондитер Элина Андруневич.

Рядом — стол с чаями и глинтвейнами из карельских трав и ягод. Продавец Нина рассказала, что сама собирает травы и ягоды по Карелии и делает из них бодрящие, витаминные и успокаивающие смеси. У нее целый «зверинец» — каждый чай носит имя животного и отражает его характер: «Бодрая белка» с рябиной и листьями земляники, «Зимний снегирь» с карельской клубникой, собранной на шуйских полях, «Хвойная рысь» с можжевельником и брусникой, «Пряная лисица» с клюквой и корицей, которая по настроению напоминает глинтвейн. К Новому году Нина готовит и специальные глинтвейновые наборы — чтобы можно было согреться дома и подарить тепло близким.

Не обходится «Винтажный цех» и без авторских игрушек. В отдельном уголке — ватные персонажи работы мастера Вероники. На вопрос, сколько времени уходит на одну игрушку, она только улыбается — процесс многоступенчатый, с перерывами между этапами, и посчитать точные часы почти невозможно. Говорит, что идей всегда больше, чем времени: в этом году план по персонажам выполнить не удалось, потому что приходится выбирать тех, кого особенно любят постоянные покупатели, а уж потом браться за новые образы. На полках — симпатичне человечки с характером, сделанные с вниманием к деталям.

Арт-барахолка будет работать еще и завтра, 21 декабря, торговые ряды открыты с 12:00 до 18:00.

Что еще представлено на ярмарке, можно посмотреть ЗДЕСЬ — в большом фоторепортаже Людмилы Корвяковой для «Столицы на Онего».

Обсудить (0) в ленту
Опубликованы фото и видео с места жесткой массовой аварии под Петрозаводском
Сегодня, 10:42 Дорожная хроника
Под Петрозаводском утром произошло страшное массовое ДТП
Сегодня, 10:18 Дорожная хроника
Карельская лыжница в призерах на всероссийских соревнованиях среди юниоров
Сегодня, 08:30 Спорт
После пожара семья из Петрозаводска просит о помощи
Сегодня, 08:00 Происшествия
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение