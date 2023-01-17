Конькобежка из Карелии по имени Милена взяла бронзу на первенстве Северо-Запада

Воспитанница сортавальской спортшколы Милена Андреева завоевала бронзу на дистанции три тысячи метров, сообщили в Минспорта Карелии.
В Санкт-Петербурге прошли соревнования первенства Северо-Западного федерального округа по многоборью.
Спортсмены состязались на дистанциях 500, 1500, 1 000 и 3 000 метров. Нашу республику представляли конькобежцы из Петрозаводска и Сортавалы.
Воспитанница сортавальской спортивной школы олимпийского резерва Милена Андреева завоевала бронзу на дистанции три тысячи метров.
Как рассказали в спортшколе, команда карельских конькобежцев последнюю неделю готовилась к соревнованиям безо льда - продолжительная оттепель не оставила шансов бригаде ледоваров подготовить стадион.
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