Конькобежцы из Карелии завоевали медали на Первенстве в Вологде

Воспитанники карельской школы конькобежного спорта успешно выступили на Первенстве Северо-Западного федерального округа среди девушек и юношей 14–17 лет, которое завершилось 17 декабря.
Лучший результат показала Анфиса Васькова, сообщает Карельская федерация конькобежного спорта. Она завоевала три медали:
— 1 место на дистанции 1500 м;
— 1 место на дистанции 1000 м;
— 2 место на дистанции 3000 м.
Результаты других наших спортсменов:
Диана Татаринова — 8 место (1000 м)
Екатерина Сербунова — 7 место (1500 м)
Мария Инюкова — 7 место (масс-старт) и 11 место с личным рекордом (3000 м)
Матвей Петров — 5 место (масс-старт), 8 место (3000 м) и результат всего в 0.01 секунды от норматива кандидата в мастера спорта на дистанции 500 м.
Также отметились Зоя Куликова, Анна Ерофеева, Христина Девит, Анастасия Колпина, Антон Лисунов, Матвей Кокорев, Максим Черкасов и Владимир Вешкельский, показавшие на дистанциях личные рекорды.
Тренерский штаб и спортивное сообщество республики поздравляют всех участников с достойными результатами и значительным личным прогрессом на столь представительных соревнованиях.
