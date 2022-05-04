Конкуренция за рабочие места резко выросла в мае в ряде отраслей экономики Карелии

В Карелии по итогам первой майской недели местные компании сильно сократили спрос на кандидатов в ряд ряде отраслей экономики.

Это следует из базы вакансий рекрутингового агентства HeadHunter.

В частности, по сравнению с апрелем на 64% сократилось число вакансий для специалистов в сфере науки и образования, на 16% — для маркетологов и пиарщиков, на 15% — для топ-менеджеров.

При этом выросла потребность в новых работниках из сферы консультирования и добычи полезных ископаемых.

Среди тех, кто чаще других в начале мая искал новую работу, больше всего оказалось сотрудников спортклубов, фитнеса и бьюти-сферы. Количество резюме от этих кандидатов выросло по сравнению с апрелем на 15%. Кроме того, увеличилось число ищущих работу среди госслужащих и работников сферы искусства и масс-медиа.