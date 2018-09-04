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Новости. Общество
18:00, 04 Сентября 2018

Конкурс любителей цветов пройдет в Петрозаводске

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Творческое состязание флористов начнется уже завтра, сообщили в администрации Петрозаводска.

Основная цель конкурса - привлечение внимания к вопросам эстетического облика городских территорий и формирование экологической культуры. Для участия в нем необходимо с 5 сентября по 1 ноября представить на суд жюри художественные фотоработы с изображением цветов.

Условиями художественно-экологического состязания предусмотрены четыре номинации:

"Яркие пятна" – фотографии с изображением городских цветников;
"Труды наших рук" - фото цветников, созданных участниками конкурса на придомовых территориях или на территориях социальных объектов;
"Мой любимый цветок" - фотоработы с изображением полевых и садовых цветов; сфотографированных участниками конкурса на территории Петрозаводска;
"Конкурс букетов" - фотографии букетов, созданных участниками конкурса.

"Нашим партнером выступил магазин "Клевер", представители которого, помимо предоставления призового фонда для победителей в различных номинациях конкурса, пообещали учредить собственный суперприз", - сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Подробнее об условиях творческого состязания – на официальном сайте администрации города.

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