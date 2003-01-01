Конкурс на новую специальность «Стоматологическое дело» на базе Петрозаводского медколледжа составил 9 человек на место

Итоги приемной кампании 2025 года в учреждения среднего профессионального и высшего образования Карелии обсудили в студии ГТРК «Карелия» Глава региона Артур Парфенчиков и министр образования и спорта республики Наталья Кармазина.

В рамках приемной кампании 2025 года абитуриенты подали в колледжи и техникумы Карелии более 15 тысяч заявлений. Конкурс в среднем по республике составил 3,5 человека на место. Всего на первый курс учреждений СПО зачислено более пяти с половиной тысяч студентов.

В последние годы сохраняется высокий конкурс на направления, связанные с обслуживанием транспорта, медициной, сферой обслуживания, педагогикой. Особой популярностью у абитуриентов пользовались следующие направления: «Сварочное производство» — 15,5 человек на место, «Туризм и гостеприимство» — 14 человек на место, «Дизайн» — 14,2 человека на место.

Также высокий конкурс, 9 человек на место, был отмечен на новой специальности «Стоматологическое дело» на базе Петрозаводского базового медицинского колледжа. Кроме того, в Петрозаводском автотранспортном техникуме велся набор на новые для республики специальности: «Контролер качества в машиностроении», «Оператор-наладчик металлобрабатывающих станков», «Металлургическое производство», «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики». Большая часть студентов колледжа будет обучаться по направлениям «Профессионалитета» в образовательно-производственном центре «Сампо», оснащенном современным оборудованием. Обновленная программа подготовки специалистов с упором на практику разработана по нацпроекту «Молодежь и дети».— Карелия в числе первых подошла к развитию системы среднего профессионального образования со стороны работодателей, создав советы в каждом учреждении. Это позволяет готовить квалифицированных специалистов исходя из реальных потребностей республики. Очень рад, что у нас появился ряд новых промышленных направлений. Мы активно внедряем перспективные программы в образовательный процесс, чтобы готовить специалистов для реального сектора экономики. Отдельное внимание важно уделять созданию комфортных условий для жизни студентов. Именно с этого мы и начали, реконструировав, к примеру, общежитие Петрозаводского автотранспортного техникума, — отметил глава Карелии.

Самыми востребованными у абитуриентов образовательными организациями стали Петрозаводский автотранспортный техникум, Медицинский колледж, Петрозаводский педагогический колледж, Колледж технологии и предпринимательства, Петрозаводский архитектурно-строительный техникум.— Конкурс на специальности среднего профессионального образования очень высок. В этом году мы увеличили количество бюджетных мест в региональных колледжах на 175, и с 1 сентября к обучению на бюджете приступили 2839 студентов, — рассказала Наталья Кармазина.

Все высшие учебные заведения республики также успешно завершили прием первокурсников. В Петрозаводский государственный университет на бюджетные места бакалавриата и специалитета по всем формам обучения зачислено 1422 человека.

Наибольшее количество заявлений было подано на направление «Лечебное дело» — 723 на 129 бюджетных мест. Самый высокий конкурс был на «Фармацию» — 29 человек на место, а также «Социологию» — 24 человека на место. Кроме того, абитуриенты проявляли значительный интерес к таким программам, как «Педиатрия», «Строительство», «Информационные системы и технологии искусственного интеллекта», «Прикладная математика и информационно-коммуникационные технологии» и «Финансовый менеджмент».

