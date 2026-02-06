Конкурс на пост главы Пудожского района провалился, ни один кандидат не набрал нужного числа голосов

Район остался без нового руководителя, так как 6 февраля на заседании Совета Пудожского муниципального района ни один из кандидатов на должность главы не смог получить необходимой поддержки депутатов.
Вчера прошли заседание комиссии по отбору кандидатур на должность главы Пудожского муниципального района и заседание Совета Пудожского муниципального района, сообщает паблик Пудожского района.
На конкурс подали документы трое претендентов. К голосованию в Совете были допущены двое из них. Однако в ходе тайного голосования ни один кандидат не смог набрать требуемого количества голосов депутатов.
В результате конкурс был официально признан несостоявшимся. Совету района теперь предстоит установить новую дату для проведения процедуры избрания главы муниципального образования.
