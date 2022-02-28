Конкурс на восстановление Успенской церкви в Кондопоге признан несостоявшимся

На участие в конкурсе Минкультуры России на восстановление одного из самых знаменитых памятников Карелии подана только одна заявка – из Москвы.

Комиссия министерства культуры России признала несостоявшимся конкурс на проведение реставрационных работ на Успенской церкви в карельском городе Кондопога, которая почти полностью сгорела в августе 2018 года. Как отмечается в протоколе конкурсной комиссии, на участие в торгах была подана всего одна заявка – от федерального государственного унитарного предприятия «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» из Москвы, и теперь с этой организацией будет заключен государственный контракт на восстановление памятника деревянной архитектуры XVIII столетия. Стоимость контракта составит 131 миллион рублей.

Напомним, руководство Карелии намеревалось обратиться в Минкультуры России с просьбой о корректировке стоимости и срока реставрационных работ, что фактически означало бы отмену конкурса. А известный российский реставратор, лауреат Государственной премии в области архитектуры Александр Попов в интервью «Столице на Онего» заявил, что «памятники, которые погибли, восстанавливать бессмысленно».

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.