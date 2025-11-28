Конкурс «Народный депутат», организованный ЕР, может стать ежегодным

Дмитрий Медведев поручил проработать эту инициативу.

«Единая Россия» планирует сделать конкурс «Народный депутат» ежегодным. Впервые он состоялся в этом году и доказал свою значимость, поэтому теперь может проводиться на регулярной основе. С такой инициативой выступил депутат горсовета Улан-Удэ Михаил Босхолов. На всероссийском профильном форуме он отметил, что конкурс стал качественным инструментом обратной связи.

— Мы считаем, что благодаря этой платформе к нам пришла обратная связь. У нас с коллегами предложение сделать конкурс ежегодным, так как для меня, как для депутата, очень важно иметь обратную связь в ежегодном формате, — сказал он.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос проведения конкурса на постоянной основе. Он отметил, что совмещение цифровых форматов общения с личными встречами является актуальным и правильным.

К слову, конкурс был проведен в рамках Года муниципального депутата, который «Единая Россия» объявила в 2025-м. На форуме участники подвели итоги этой инициативы, нацеленной на то, чтобы расширить возможности депутатов для помощи и поддержки людей на местах. Также в рамках тематического года партия организовала форумы во всех регионах и в ближайшее время планирует запустить специальный образовательный курс и онлайн-платформу «ВПШ-плюс». Эти инструменты помогут повысить квалификацию депутатского корпуса.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что, несмотря на завершение года, работа в этом направлении будет продолжена.

— Нам нужно отстроить всю нашу внутрипартийную работу с муниципальным звеном. Перед предстоящей масштабной избирательной кампанией 2026 года все звенья партийной инфраструктуры необходимо перезагрузить, — пояснил Владимир Якушев. Добавим, сегодня «Единая Россия» насчитывает больше всего депутатов на муниципальном уровне — в городах и селах трудятся 130 тысяч депутатов, что составляет 84% от их общего числа.

— Работа муниципальным депутатом — не привилегия, а особая ответственность и весьма непростой вызов, который каждый депутат принимает. Люди, с которыми вы работаете, наши граждане, все вопросы адресуют непосредственно вам. Это весьма нелегкая работа. Именно вы обеспечиваете самый эффективный контроль на самые разные темы, а с другой стороны — прямой контакт с избирателями. И это создает особую ценность вашей работы и делает нашу партию, «Единую Россию», действительно народной, — резюмировал Дмитрий Медведев.