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Конкурс «Педагог года» стартует в Петрозаводске

Новости. Общество
09:58, 09 Февраля 2022
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

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В столице Карелии открыта регистрация участников муниципального конкурса «Педагог года».

В карельской столице стартовал муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года». Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Проект нацелен на выявление и поддержку талантливых, творческих педагогов, распространение успешного опыта работы в системе образования, повышение престижа профессии. Победители будут представлять Петрозаводск на республиканских конкурсах.

Тема конкурса: «Формирование функциональной грамотности — ключевой ориентир современного образования». Он пройдет в номинациях: «Учитель года» (учителя общеобразовательных организаций); «Воспитатель года» (педагогические работники дошкольных образовательных организаций); «Специалист в области воспитания» (педагоги-библиотекари, педагоги-организаторы, социальные педагоги общеобразовательных организаций, педагоги дополнительного образования); «Специалист в области сопровождения» (психологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, педагоги-дефектологи образовательных организаций).

Электронная регистрация участников открыта до 4 марта. В период с 14 по 25 марта педагогам предстоит пройти конкурсные испытания.

Ранее власти Карелии искали педагогов, готовых переехать в глубинку за миллион рублей

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