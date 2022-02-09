Конкурс жонглеров пройдет в Петрозаводске

В столице Карелии в онлайн-формате состоится конкурс жонглеров, в котором смогут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 35 лет.

17 февраля в рамках проекта «Я — жонглёр!» стартует одноименный конкурс для жителей Петрозаводска в возрасте от 14 до 35 лет. Он будет проходить в онлайн-формате в течение 2 месяцев, а закончится 16 апреля — в Международный день Цирка. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска со ссылкой на молодежный центр «Смена».

Молодежный центр опубликует 10 видеоуроков, в каждом из которых будет разобран один жонглерский трюк. Чтобы участвовать, нужно выучить любой из трюков, снять на камеру, опубликовать видео в социальных сетях с определенными хэштегами и скинуть ссылку организаторам.

Сообщается, что первые 50 участников гарантированно получат приз. Для тех, кто захочет побороться за главные трофеи, будут дополнительные задания и призы.