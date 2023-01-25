Константин Бугрим: Карелия находится в лидерах по цифровым платежам

Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим подвел итоги работы банка в 2022 году.

Итоги года Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк подвел на пресс-завтраке с журналистами. Цифры были поданы красиво и вкусно в прямом и переносном смысле.

За чашкой кофе Константин Бугрим ответил на все каверзные вопросы журналистов, рассказал о проектах и достижениях, о доверии жителей Карелии, которое надо заслужить, и хрустящем воздухе.

«Я приехал на работу в Карелию три года назад. Еще с трапа самолета почувствовал вкусный и хрустящий воздух. Природа здесь красивая, люди тоже отличаются. Если оказали тебе доверие, то это значит, что пойдут с тобой до конца в проект, выполнят все обещания и не подведут, правда, доверие это надо заслужить. Народ здесь осторожный», — рассказал Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Тогда, три года назад, Константин Бугрим еще не знал, какие испытания ему предстоит пройти: а это и пандемия коронавируса, и сложный 2022-й год. Он выдержал все, и непросто преодолел трудности, а смог показать достойный результат.

Так, сегодня он с гордостью говорит, что Карелия находится в лидерах по цифровым платежам: по итогам 2022 года более 67% жителей Карелии пользуются удаленными сервисами Сбера, что является одним из самых высоких показателей в стране.

«В Карелии в 90% торговых центров установлены терминалы с оплатой SberPay QR — объем покупок через терминалы Сбербанка составил 56 млрд рублей. В отличие от традиционного торгового эквайринга, такой способ оплаты позволяет бизнесу принимать безналичные платежи без установки дополнительного оборудования. Практически каждый второй житель Карелии, совершая покупки в интернет-магазинах, пользуется сервисом SberPay», — отметил Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Бугрим.





Сбер создает удобства не только жителям, но активно поддерживает крупный и средний бизнес, подставляет плечо предпринимателям.

По словам Бугрима, каждый второй карельский предприниматель выбирает Карельское отделение Сбербанка. Кредитование малого бизнеса выросло на 140% по сравнению с 2021 годом — прирост составил практически 1,5 раза.

«В 2022 году Карельское отделение Сбера подписало соглашение с МФЦ Карелии, и теперь при регистрации бизнеса в центре можно открыть расчетный счёт в Сбербанке, получить дебетовую карту, открыть зарплатный проект, запустить торговый эквайринг и установить онлайн-кассы», — рассказал Константин Бугрим.

Что касается кредитования крупного и среднего бизнеса, то здесь также показатели идут вверх: оно выросло на 196% по сравнению с 2021 годом.

«В том числе в Карелии прирост по проектному финансированию за 2022 год составил 261%. Объем кредитования корпоративных клиентов в 2022 году составил 9,2 млрд рублей в пяти отраслях: жилищное строительство, химическая промышленность, сельское хозяйство, лесная отрасль и торговля», — привел журналистам цифры управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк.

Поддерживает Сбер и стратегические для развития экономики Карелии проекты, такие как ИП «Федоренко», который получил финансирование на строительство кормовой базы стоимостью 1,2 млрд рублей.

«Это чистое импортозамещение. Мощности этого завода по производству кормов хватит, чтобы покрыть потребности не только Карелии, но и Северного Кавказа, где также выращивают форель», — объяснил масштабы проекта Константин Бугрим.

В ходе беседы с журналистами рассказал управляющий и о проектном финансировании для возведения нового склона и инфраструктуры на горнолыжном курорте «Ялгора», и о финансовой помощи при реконструкции важнейшего транспортного узла Карелии — Петрозаводского автовокзала.

«Для нас поддержка строительной отрасли — одно из ведущих направлений работы. Мы сотрудничаем с ведущими застройщиками Карелии. Это Баренц Групп, «Стройинвест КСМ», АО «Специализированный Застройщик «СП № 1», холдинг «Лотос», «Строительная компания Век» и другие. Мы открыты и готовы предлагать персональные решения для бизнеса», — сказал Константин Бугрим.

Сбер активно проводит работу по цифровизации карельского бизнеса. Одним из самых заметных проектов карельского Сбера стала разработка мобильного приложения, чтобы упростить бизнес-процессы у ключевого партнера и крупнейшего предприятия России на рынке дикоросов — «Ягоды Карелии».

Кроме активной поддержки бизнеса Сбер открыт и для простых жителей: Сбер в Карелии выдал рекордный объём семейной ипотеки — он вырос на 37% по сравнению с 2021 годом и составил 1 млрд рублей. Потребительские кредиты составили 21,5 млрд рублей.

Отмечалось на пресс-завтраке и то, что в Карелии наблюдается уверенный рост спроса на оформление потребительского кредита дистанционно, его можно оформить в несколько кликов через приложение «Сбербанк онлайн». Что еще раз подтверждает высокую активность жителей при пользовании удаленными сервисами.

Сбер завоевал доверие жителей Карелии и как надежная система хранения сбережений.

«Розничный кредитный портфель и средства клиентов Карелии в виде пассивов (срочные вклады и текущие счета) растут: они составляет 57,9 млрд рублей и 68 млрд рублей соответственно, — привел данные Константин Бугрим. — Драйвером кредитования остаётся ипотека. В 2022 году ее объем составил 30 млрд рублей. Количество выданных кредитных карт увеличилось на 65%. Портфель кредитных карт составил 6,3 млрд рублей».