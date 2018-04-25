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Новости. Общество
19:10, 25 Апреля 2018
фото: Константин Хабенский с первой женой Анастасией Смирновой

Константин Хабенский рассказал о первой жене, умершей от рака

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Актер Константин Хабенский впервые за долгое время заговорил о своей первой супруге Анастасии Смирновой.

Как отмечает Cosmo, в  2013 году Хабенский женился на актрисе МХТ имени А.П.Чехова Ольге Литвиновой, которая родила ему дочь Александру. Ольга стала второй супругой артиста. В 2008 году Хабенский овдовел: его жена, журналистка Анастасия Смирнова скончалась в возрасте 33 лет от опухоли головного мозга. От Анастасии у артиста есть сын Иван, в сентябре мальчику исполнится 11 лет.

Константин тяжело переживал смерть жены и долгое время не комментировал личную жизнь. В интервью Владимиру Познеру актер впервые за долгое время заговорил об Анастасии. Рассказывая о своем благотворительном фонде, который помогает детям с онкологическими и другими заболеваниями головного мозга, Хабенский заявил, что на создание организации его вдохновила Анастасия.

"Одиннадцать лет назад в моей семье случилась беда. У Насти, моей жены, обнаружили онкологию головного мозга. Сделали две операции, мы переехали в Америку продолжать лечение. Чтобы отвлечь ее от этой истории, я предложил ей заниматься помощью другим — детям с этой же болезнью. И она начала. Мы начали вместе, потом ее не стало, и я понял, что грош нам цена, если это будет однодневная история", — поделился Константин.

Актер добавил, что за 10 лет своего существования фонд помог 1700 ребятам.

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