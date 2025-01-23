Константин Опольский стал серебряным призером на Кубке России по боксу

Видео с соревнований опубликовали в региональном паблике.

Константин Опольский из Петрозаводска стал серебряным призером Кубка России по боксу на призы Олега Саитова. Видео опубликовали в паблике МУ «Дирекция спорта».

По информации ведомства, в финале турнира боксеру, который представлял Карелию и Московскую область, противостоял сильный соперник из Санкт-Петербурга — Всеволод Шумков. Оба — мастера спорта России международного класса.

По результатам всего матча судьи отдали победу боксеру из красного угла.

«Гордимся Константином — крутой бокс! Активная „перестрелка“ и отличная техника! Такой поединок с сильнейшим соперником — лучший урок мастерства!», — поздравили спортсмена в Дирекции спорта Карелии.