Константин Опольский стал серебряным призером на Кубке России по боксу

Видео с соревнований опубликовали в региональном паблике.
Константин Опольский из Петрозаводска стал серебряным призером Кубка России по боксу на призы Олега Саитова. Видео опубликовали в паблике .
По информации ведомства, в финале турнира боксеру, который представлял Карелию и Московскую область, противостоял сильный соперник из Санкт-Петербурга — Всеволод Шумков. Оба — мастера спорта России международного класса.
По результатам всего матча судьи отдали победу боксеру из красного угла.
«Гордимся Константином — крутой бокс! Активная „перестрелка“ и отличная техника! Такой поединок с сильнейшим соперником — лучший урок мастерства!», — поздравили спортсмена в Дирекции спорта Карелии.
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