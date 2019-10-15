Конституционный суд Карелии завершил рассмотрение иска о выплатах ветеранам труда

Решение по делу ожидается в ноябре.

В Конституционном суде Карелии завершилось слушание по делу о ветеранских выплатах. Утром 15 октября с заключительной речью выступили истцы, попросившие суд проверить на соответствие карельской Конституции части 3 статьи 4 регионального закона N827 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", а также представители губернатора и республиканского парламента. Напомним, этот закон монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы.



Конституционный суд Карелии. Фото: Валерий Поташов

"Частью 3 статьи 4 закона Республики Карелия N827 предусмотрено, что индексация ежемесячных денежных выплат производится в порядке, установленном законодательством. При этом вышеназванная статья не содержит правового механизма индексации ежемесячных денежных выплат, вследствие чего на протяжении длительного времени – более десяти лет – ежемесячная денежная выплата не индексируется. Тем самым снижается уровень социальной поддержки граждан", – сказала в заключительной речи истец Светлана Соловьева.

Представитель республиканского парламента Никита Савинов в свою очередь заявил, что "существующая норма части 3 статьи 4 закона N827 в полной мере соответствует Конституции Республики Карелия", а представитель губернатора Сергей Егоров заметил, что граждане, обратившиеся в суд, обосновывают "неконституционность" оспариваемого положения закона неудовлетворенностью размерами ежемесячной денежной выплаты.

"Следуя такой логике, полагаю, что если бы наряду с оспариваемой нормой существовал бы некий закон Республики Карелия об индексации единовременной денежной выплаты, то, наверное, вопрос о конституционности оспариваемой нормы не обсуждался", – считает Егоров.



Сергей Егоров. Фото: Валерий Поташов

Сейчас размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Карелии составляет 700 рублей. Эта сумма была установлена республиканским парламентом в 2008 году, но как было отмечено на судебном заседании, с тех пор суммарная инфляция в республике превысила 112%.

После выступления сторон Конституционный суд Карелии удалился для вынесения решения. Как ожидается, оно может занять несколько недель.

Подробнее об иске читайте в статье "Подрыв доверия к государству и закону".