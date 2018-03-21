Конституционный суд признал недопустимыми отказы судов в пересчете "северных"

Конституционный суд РФ ответил на вопрос Минтруда, можно ли производить начисление "северных" надбавок по новой формуле за тот период, когда она еще не применялась.

Обращение министерства касалось решения Конституционного суда, принятого 7 декабря 2017 года. Согласно этому документу, "северные" и районные коэффициенты к зарплатам жителей северных регионов должны начисляться по новой формуле.

Раньше коэффициенты включали в состав минимального размера оплаты труда. Конституционный суд предписал начислять коэффициенты сверх МРОТ.

Это решение вызвало волну судебных исков от работников организаций, которые потребовали сделать им перерасчет зарплаты за весь 2017 год. В Карелии суды принимали решения в их пользу. Однако в тех случаях, когда иски подавали бюджетники, местные власти обжаловали постановления судов. По мнению чиновников, новая формула начисления "северных" действует с 7 декабря, и суды общей юрисдикции неправомочны распространять ее действие на предшествующий период.

Определение Конституционного суда от 28 февраля 2018 года №252-О-Р ставит точку в этих спорах.

Что ответил Конституционный суд, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".