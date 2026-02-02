Конституционный суд РФ разрешил регистрацию в апартаментах

Конституционный суд РФ постановил, что граждане могут регистрироваться по месту пребывания (временная регистрация) в нежилых помещениях, пригодных для проживания, — апартаментах.
Поводом стало дело гражданки Виктории Пиуновой, которой ранее отказали в регистрации в апартаментах её родственников, сообщает ТАСС.
Конституционный суд РФ указал, что массовая практика долгосрочного проживания в таких объектах создала правовой пробел, а запрет регистрации необоснованно ограничивает права граждан, и признал оспариваемые нормы закона «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения» и правил регистрации не соответствующими Конституции.
При этом решение не касается постоянной регистрации (по месту жительства), а также не изменяет повышенные ставки налога и тарифы ЖКХ для апартаментов.
Судебные решения по делу Пиуновой подлежат пересмотру.
Власть должна урегулировать этот вопрос в законодательстве, но до внесения изменений в закон регистрацию необходимо проводить в обычном порядке, как для жилых помещений.
Ранее в Госдуме напомнили, что за длительное проживание в съемной квартире в другом регионе положен штраф.