Консул Финляндии покидает Карелию

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Власти Финляндии меняют своего консула в Петрозаводске.
Как стало известно "МК" в Карелии", назначенный летом 2017 года Тарво Ниеминен в скором времени покинет нашу республику. Как подтвердили в консульстве, случится это в декабре. Уже известно, что он получил новое назначение.
Подробнее читайте в "МК" в Карелии".
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