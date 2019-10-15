Консул Финляндии покидает Карелию

Власти Финляндии меняют своего консула в Петрозаводске.

Как стало известно "МК" в Карелии", назначенный летом 2017 года Тарво Ниеминен в скором времени покинет нашу республику. Как подтвердили в консульстве, случится это в декабре. Уже известно, что он получил новое назначение.

Подробнее читайте в "МК" в Карелии".