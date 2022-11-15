Консульство Финляндии в Петрозаводске объяснило ситуацию с выдачей виз перед Новым годом

Петрозаводское отделение генконсульства Финляндии в РФ не наблюдает увеличения спроса на визы в связи с предстоящими новогодними праздникам.

Об этом «РБК Карелия» сообщили в самом отделении.

Там напомнили, что «в данный момент только специальные группы могут подать заявлению на визу».

В Финляндии с 30 сентября вступил в силу запрет на въезд российских туристов. При этом визовые центры продолжат принимать заявления на визы для поездок по гуманитарным причинам и некоторым другим основаниям. С начала сентября оформить финскую шенгенскую визу стало возможным только в 4 городах России, в том числе, Петрозаводске.



Как сообщалось ранее, квоты для подачи заявлений на получение визы сформированы по такому принципу, что 20% времени зарезервированы для туристов и 80% — для людей, путешествующих по нетуристическим причинам, например, семейным связям, работе или учебе. При этом, как отмечали в Петрозаводском отделении Генконсульства Финляндии в РФ, виза не гарантирует въезд в Финляндию — окончательное решение всегда принимают пограничные органы Финляндии и России.



Подробная информация, о том, кто может оформить документы, размещена на сайте Пограничной службы Финляндии.