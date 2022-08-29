Контакт-центр по вопросам социальной помощи появился в Карелии

Узнать о мерах социальной поддержки можно по единому номеру.

Единый контакт-центр объединил в себе ведомства, которые предоставляют различные виды социальной помощи. По единому номеру жители Карелии могут получить информацию о мерах социальной поддержки, предоставляемых Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ и Центром социальной работы РК. Об этом информирует паблик уполномоченного по правам ребенка в Карелии.

Номер единого контакт-центра: 8(800)600-00-00. Сообщается, что на данный момент единый номер по вопросам мер социальной поддержки работает в тестовом режиме. Продолжает работать старый номер ЦСР 8(8142)59-92-52.