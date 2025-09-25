Контактную сеть монтируют на Лобановском мосту в Петрозаводске

По Лобановскому мосту после его открытия пойдут троллейбусы.
Троллейбусы обещают пустить по Лобановском мосту. Сейчас энергетики готовятся к запуску будущего маршрута, сообщили в мэрии.
— Сегодня специалисты монтируют контактную сеть на улице Маршала Мерецкова, — сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице в ВК.
Ранее сообщалось о запуске маршрута № 6 после открытия моста на улице Мерецкова. напомним, движение общественного транспорта здесь было прекращено в 2017 году, когда лобановский мост был признан аварийным. Он был построен в 1963 году.
С запуском моста на маршруты вернется общественный транспорт. Напомним, работы идут с опережением графика, открытие моста и начало движения по нему намечено на 19 октября этого года, на День работника дорожного хозяйства. Ранее подрядчик — компания «БалтМостСтрой» показал новую переправу с высоты птичьего полета.