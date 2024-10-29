Контейнер для покрышек стоит отдельно от груды шин в Петрозаводске

Очевидцы возмущены сложившейся ситуацией.

Жители района Древлянка обратили внимание на то, что контейнер для сбора использованных покрышек стоит поодаль от груды шин. Такую картину очевидцы запечатлели рядом с улицей Хейкконена, 10. Информацию об этом сообщили в паблике 10 регион | Карелия и Петрозаводск.

«Контейнер для сборка использованных покрышек стоит через дорогу от горы покрышек, кто-то будет их переносить или так всё и останется?», — задал риторический вопрос пользователь соцсети.

Ранее петрозаводчане заметили кофмортные отапливаемые остановки в соседнем с Карелией регионе.