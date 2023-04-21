Контейнерная площадка вспыхнула в Петрозаводске около газовой подстанции (ФОТО)

Во вторник недалеко от центра города у жилого дома вспыхнул пожар, происшествие запечатлел известный петрозаводский фотограф.

В Октябрьском районе Петрозаводска вечером 4 июля произошёл пожар, рассказал известный фотограф Игорь Подгорный на своей странице в соцсети.

Около жилого дома загорелась контейнерная площадка, но пожарные среагировали быстро. Приехавшие на место сотрудники справились с огнем всего за несколько минут.

«Спасибо им! Ведь в нескольких метрах от мусорных баков расположена газовая подстанция», написал фотограф в профиле.