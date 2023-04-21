Контейнерная площадка вспыхнула в Петрозаводске около газовой подстанции (ФОТО)

Во вторник недалеко от центра города у жилого дома вспыхнул пожар, происшествие запечатлел известный петрозаводский фотограф.
В Октябрьском районе Петрозаводска вечером 4 июля произошёл пожар, рассказал известный фотограф Игорь Подгорный на своей странице в соцсети.
Около жилого дома загорелась контейнерная площадка, но пожарные среагировали быстро. Приехавшие на место сотрудники справились с огнем всего за несколько минут.
«Спасибо им! Ведь в нескольких метрах от мусорных баков расположена газовая подстанция», написал фотограф в профиле.
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