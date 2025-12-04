Контейнерные площадки обновили в двух районах Петрозаводска

На Перевалке и Зареке установили новые площадки для мусора.

На улицах Пархоменко, 33 и Ригачина, 46а в Петрозаводске завершился монтаж новых контейнерных площадок, сообщила глава города Инна Колыхматова в своём телеграм-канале.

— Адреса выбирали на основе обращений и предложений горожан. Часть площадок, например, сгорела, некоторые требовали не ремонта, а полной замены из-за неудовлетворительного состояния, — рассказала она.

В течение этой недели муниципальные власти планируют демонтировать ещё шесть старых площадок, а затем продолжить установку новых.

— Для обшивки каркаса новых площадок используем просечно-вытяжной лист (ПВЛ). Этот материал хорошо зарекомендовал себя в городе: он прочный, долговечный и обладает антивандальными свойствами, — добавила мэр.

Всего до конца 2025 года в столице Карелии заменят 22 площадки для мусора.

Напомним, для строительства новых мест накопления ТКО муниципалитеты задействуют средства местного бюджета, а также внебюджетные источники финансирования (спонсорские средства). Кроме того, Петрозаводскому городскому округу и Пряжинскому району в этом году на эти цели был предоставлен бюджетный кредит.