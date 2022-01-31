Контрабандисты пытались вывезти из Карелии в Финляндию сигареты в колесах грузовиков

На МАПП Вяртсиля задержали три грузовика с контрабандными сигаретами на 700 тысяч рублей, сообщили в Карельской таможне.

Сотрудники Карельской таможни, Управления ФСБ и Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в пункте пропуска Вяртсиля пресекли вывоз контрабандных сигарет. Три грузовых автомобиля были задержаны на таможенном посту МАПП Вяртсиля при выезде в Финляндию. В каждой машине находилось по 180 блоков сигарет марок «Мальборо» и «LM». Всего в грузовиках обнаружено 540 блоков сигарет. Товар был спрятан в колесах грузовых автомобилей.

По предварительному расчету стоимость обнаруженных табачных изделий, сокрытых от таможенного контроля, достигает 700 000 рублей.

Сигареты были изъяты, проводятся проверочные мероприятия.

Ранее таможенники обнаружили в Петрозаводске нелегальные сигареты на 5 млн рублей.