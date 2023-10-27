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Контракт на организацию питания в школе №55 Петрозаводска расторгли

Новости. Общество
17:22, 27 Октября 2023
фото: © Инна Колыхматова / VK

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Власти карельской столицы сообщили о расторжении контракта на организацию питания в крупнейшей школе Карелии по обоюдному решению сторон.

Врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова на своей странице в соцсети сообщила о том, что сегодня, 27 октября, школа № 55 и компания «Диетгрупп», обеспечивавшая питание в школьной столовой, расторгли контракт по обоюдному согласию.

По словам главы города, по зафиксированным нарушениям выставлены штрафные санкции.

«С понедельника ученики уходят на каникулы, а после праздников придет другая питающая организация. Согласно законодательству, школа вправе заключить контракт с участниками прошедшего аукциона, следовавшими за победителем», — написала Инна Колыхматова.

Как отметила градоначальница, эта компания также будет находится под пристальным вниманием руководства школы, родителей и управления образования. Впрочем, как и во всех других садиках и школах города.

Напомним, скандал в школе № 55 разгорелся после смены компании, организующей питание в столовой. Ученики и их родители стали жаловаться на качество еды. После обращения группы родителей ситуацию в школе № 55 взяла под свой контроль администрация Петрозаводска. При этом Россельхознадзор в результате мониторинга обнаружил множество нарушений в работе ООО «Диетгрупп» как в данной школе, так и в других заведениях.

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