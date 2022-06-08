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Контрактник и доброволец из Карелии погибли в ходе спецоперации на Украине

Новости. Общество
16:19, 27 Июня 2022
фото: © Правительство Карелии

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Военнослужащие Дмитрий Карсаков из Видлицы и Владимир Ясевич из Питкяранты погибли на Украине.

Как сообщил на своей странице глава Карели Артур Парфенчиков, в ходе спецоперации на Донбассе погиб гвардии старший сержант Дмитрий Карсаков из Видлицы Олонецкого района, который служил по контракту, был командиром отделения реактивной артиллерийской батареи.

Владимир Ясевич из Питкяранты отправился добровольцем на помощь жителям Донбасса и также погиб.

«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким наших героев. Скорбим вместе с вами», — написал Артур Парфенчиков.

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