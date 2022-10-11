Контролеры в поселке Карелии, где постоянно происходят ЖКХ-аварии, показали шок-фото нового водопровода

Общественные контролеры в поселке Рабочеостровск Кемского района показали фото с места строительства нового водопровода, на который выделено 8 млн рублей.

В паблике «Общественный контроль Кемь_Лоухи» опубликованы фото с места строительства второго этапа водопроводных сетей в поселке Рабочеостровск.

В паблике напомнили, что стоимость контракта по строительству составляет почти 8 млн рублей И этот факт, судя по фото, вызывает недоверие у контролеров.

Напомним, что в Рабочеостровске из-за прохудившегося водопровода регулярно происходят коммунальные аварии. Трубопровод пробовали чинить с помощью скотча, но это результатов не принесло.