Контрольно-счетная палата Карелии проверит закупки льготных лекарств от диабета

4 декабря депутаты Заксобрания Карелии приняли постановление о ряде поручений региональной Контрольно-счетной палате.
Специалисты КСП проверят, как в 2025 году использовались бюджетные средства на обеспечение больных сахарным диабетом льготными лекарственными препаратами и средствами самоконтроля. Также Контрольно-счетная палата проведет проверку соблюдения требований законодательства при заключении и реализации соглашений о государственно-частном партнерстве на территории Карелии. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Карелии.
Ранее в Минздраве признали сложности с поставкой жизненно важных лекарств для больных диабетом. В Карелии, по данным Минздрава РК, как и в других регионах, существует дефицит лекарственных средств. До конца года некоторых препаратов не хватило. Проблема связана с ростом числа льготополучателей, а также с внедрением новых схем лечения, требующих назначения пациентам современных высокоэффективных, но при этом более дорогостоящих препаратов.
Ранее стало известно, что прокуратура также проверит информацию об отсутствии в аптеках Петрозаводска льготных лекарств для диабетиков.