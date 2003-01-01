Контрольно-счетная палата проведет проверку в карельских интернатах и центре помощи детям

Как тратятся бюджетные деньги на организацию питания и отдыха в учреждениях Карелии, проверит контрольно-счетная палата.

Первая проверка выявит нарушения в использовании бюджетных средств на организацию питания в учреждениях социального обслуживания. Специалисты выедут в Психоневрологический интернат «Черемушки», Медвежьегорский психоневрологический интернат», Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Солнечный».

— Второе мероприятие касается вопросов законности и эффективности использования средств республиканского бюджета, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей. Объекты контроля — Министерство образования и спорта Карелии, Карельский институт развития образования, а также администрации Кемского и Беломорского муниципальных округов, — рассказали в ведомстве.

«Каждый бюджетный рубль, выделенный в социальной сфере, должен быть использован максимально эффективно, обеспечивая предоставление качественных социальных услуг населению в полном объеме и в установленные сроки», — пояснили цель проверок в Контрольно-счетной палате.

Ранее уголовное дело в отношении бывшего директора ГБСУ СО РК «Медвежьегорский психоневрологический интернат» было направлено в суд. Экс-глава учреждения придумал свой способ, как заработать на мертвых душах. По версии следствия, в период с февраля по май 2025 года директор, используя вверенные ему банковские карты двоих умерших престарелых получателей социальных услуг, обналичивал через банкомат в городе Медвежьегорске и присваивал хранившиеся на банковских счетах указанных граждан пенсионные накопления. Ущерб от преступных действий составил 126 тысяч рублей. Также, напомним, ранее прокуратура провела проверку в интернета Медвежьегорска после жалоб на ужасное состояние учреждения.