Счетная палата проверит, как потратили деньги на скандальный ремонт стадиона «Юность» в Петрозаводске

Министерство финансов Карелии и Контрольно-счетная палата Петрозаводска проверят эффективность расходования бюджетных денег на реконструкцию стадиона «Юность».

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам представитель правительства в Законодательном собрании Юрий Шабанов.

На реконструкцию были потрачены деньги республиканского бюджета, а заказчиком выступала администрация Петрозаводска.

Председатель Контрольно-счетной палаты Карелии Алексей Дорохов также добавил, что между администрацией Петрозаводска и подрядной организацией есть спор о выполнении контракта.

Как сообщалось ранее, в ходе реконструкции стадиона «Юноcть» вспыхнул конфликт, который завершился смещением со своего поста руководителя спортивной школы № 7 Дениса Семенова. Он не пожелал принимать спорные работы.

Позже выяснилось, что новые беговые дорожки стадиона придется переделывать из-за ошибок при реконструкции. Министр образования Карелии Роман Голубев пообещал, что подрядчик устранит недостатки по гарантии.

Кроме того, оказалось, что компания «Спорт инжиниринг» была включена в реестр недобросовестных поставщиков по заявлению антимонопольной службы, но не в Карелии, а в Крыму.