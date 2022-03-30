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Концепцию закрытых дворов начали внедрять в Петрозаводске

Новости. Общество
10:20, 11 Апреля 2022

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Приобретая квартиру в новостройке, расположенной в зоне комплексного освоения территории, человек стремится к покупке и соответствующего качества жизни, которое в случае с комплексной застройкой кардинально отличается от точечных проектов.

В условиях нового времени качество жизни формируется возможностью проведения полезного и разнообразного досуга на своей территории, без необходимости выезжать за пределы микрорайона в город. Помимо инфраструктуры, качество жизни формируется общественными пространствами — дворами, парковыми зонами, бульварами.

«Мы продаем не только квадратные метры, но и комфортную для проживания окружающую среду» — рассказали в Баренц Групп.

Фактор территории выходит на первый план, внимательное отношение застройщика к общественным зонам отличает продажу квадратных метров от строительства микрорайона для жизни.

При работе над проектом комплексного освоения территории в рамках проекта TALOJARVI город у воды была взята за основу концепция «Закрытый двор», к которой генпланисты и маркетологи Деревопарк пришли своим путем, через долгие итерации по поиску наилучшего решения в соблюдении баланса интересов девелопера и будущих жителей. Об этом опыте мы и хотим рассказать.

Что такое закрытый двор?

Это двор, в котором совсем никогда не бывает машин? Или бывают, но не паркуются?

Давайте разберемся с концепцией «закрытый двор», на примере международного проекта TALOJARVI город у воды.

В строительной компании Баренц Групп считают, что двор — не место для машин. Двор — это пространство, где люди отдыхают, общаются, занимаются спортом и не боятся отпускать детей гулять.

Так, при разработке проекта TALOJARVI город у воды застройщик учел этот факт. Территория разработана таким образом, что внутри каждого двора есть закрытая территория с детскими площадками и местами для отдыха.

Придомовая территория огорожена и оснащена дорожками, светильниками и детской площадкой. Каждый дом имеет сквозные подъезды, закрытую и благоустроенную территорию.

Таким образом вы легко сможете припарковать машину у дома, при этом не подвергая риску играющих во дворе малышей.

С учетом большой обеспеченности автомобилями предусмотрено большое количество парковочных мест, которые вместят и жителей, и гостей комплекса.

«Закрытый двор» — это лишь одно из преимуществ проекта.

Помимо этого, в самом центре нового жилого района TALOJARVI город у воды будет располагаться большой парк для прогулок, о котором мы рассказывали ранее.

Также важным преимуществом является новый полностью оборудованный участок набережной, велодорожки, спортивные и детские площадки и места для спокойного отдыха.

Более подробно узнать о проекте TALOJARVI город у воды можно на сайте https://talojarvi.ru/ или по телефону: 331-331

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