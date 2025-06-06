Концерт дуэта «ЛеТа» стал ярким событием 240-летнего юбилея Кеми

Творческий коллектив создали местные жительницы Елена Богданова и Татьяна Макарова.

В День города в Кеми состоялось множество праздничных мероприятий и одним из самых ярких моментов стало выступление дуэта «ЛеТа». Одна из его создательниц, Татьяна Макарова, преподает музыку в кемской школе № 3. Вместе с единомышленницей Еленой Богдановой она решила сделать городу подарок: микс из любимых хитов, молодежных новинок и легких каверов.

Зрители выступление оценили: танцевали, подпевали и с радостью фотографировались с музыкантами.

«Мы играли от души и видели, как людям это нравится, — поделилась впечатлениями Татьяна. — Когда зрители подходят после концерта, благодарят, просят сыграть что-то на бис — это самая лучшая награда».

Татьяна Макарова пообещала, что это не последнее выступление дуэта и зрителей ждет еще много сюрпризов. Кроме дуэта «ЛеТа», на сцене выступила группа школьников The Carpeet под руководством Валерии Демидовой. Юные артисты тоже не остались без внимания публики.

Также в День города его юные жители сложили большой пазл герба Кеми, все желающие смогли поучаствовать в познавательных викторинах и конкурсах, связанных с историей родного края, и мастер-классах.