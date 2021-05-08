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Концерт ко Дню Победы прошел на железнодорожном вокзале в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
10:49, 09 Мая 2021
фото: Служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги
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В столице Карелии состоялся концерт, посвященный Дню Победы: музыканты выступили на железнодорожном вокзале города.

Студенты, выпускники и педагоги Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова, а также артисты мужского хора Карелии и женского хора «Академия» исполнили песни военных лет. Концерт прошел восьмого мая в здании городского железнодорожного вокзала. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

«Необычный концерт-флешмоб „День Победы“ был посвящен празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Артисты исполнили более 15 песен военных лет, среди которых „Катюша“, „Смуглянка“, „Казаки в Берлине“, „Прощание славянки“. Завершилось выступление исполнением самой дорогой для всех песни „День Победы“», — говорится в сообщении железнодорожников.

Ранее сообщалось, что ансамбль «Кантеле» посвятил победе в Великой Отечественной войне попурри на тему военных песен.

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