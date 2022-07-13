Концерт рок-группы «Пикник» в Карелии покажут онлайн

В Сети состоится трансляция концерта культовой рок-группы «Пикник», которая сегодня выступит в Карелии.

Группа «Пикник» сыграет концерт сегодня, 16 июля, в поселке Рускеала, на «Хуторе Ёлки».

Как сообщают организаторы, выступление музыкантов можно будет посмотреть в Сети. Онлайн начнется в 21:00. Ссылка на трансляцию указана в паблике организаторов.

«Пикник» — советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде.