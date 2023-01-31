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Концерт «Слава защитникам Отечества!» в Петрозаводске собрал более тысячи человек

Новости. Общество
22:10, 22 Февраля 2023
фото: правительство Карелии

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Выразить поддержку СВО в канун Дня защитника Отечества в Петрозаводске собрались общественники, юнармейцы, студенты, представители некоммерческих организаций, руководители и сотрудники учреждений и организаций.

Сегодня, 22 февраля, в Петрозаводске в преддверии государственного праздника прошел концерт «Слава защитникам Отечества!». На площадке у Петровского дворца собрались более тысячи человек: общественники, юнармейцы, студенты, представители некоммерческих организаций, руководители и сотрудники учреждений и организаций Петрозаводска.

Премьер-министр карельского правительства Александр Чепик в своем выступлении отметил, что в День защитника Отечества важно сплотиться в семье, вспомнить защитников нашей Родины и помогать нашим землякам на передовой, обеспечивая надежный тыл.

-    В этот сложный для страны период многие наши ребята защищают будущее республики и страны, - сказал Премьер-министр. - Мы вместе продолжаем развитие Карелии. Сегодня как никогда важен трудовой вклад каждого из нас. Мы, как и наши бойцы, строим своим трудом наше будущее, нашу победу!

Также на концерте выступили глава Петрозаводска Владимир Любарский, депутат Законодательного собрания Сергей Шугаев, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Анна Лопаткина, координатор регионального штаба «Мы вместе» Никита Виноградов. 

Председатель регионального отделения комитета семей воинов Отечества по Республике Карелия Алена Олихейко поделилась впечатлениями от поездки на Донбасс и другие новые регионы России, поблагодарила всех причастных за помощь бойцам:

- Мы - одна большая семья. И мы обязательно победим, вернем наши земли, защитим детей – так говорят наши ребята на передовой, и мы им верим!

Выступающие выражали поддержку всем защитникам Отечества – от ветеранов Великой отечественной войны до участников специальной военной операции. Участники концерта говорили и о важности сплочения россиян в это непростое время, о необходимости сохранить свою историю и культуру.

Организатором акции выступило региональное отделение Общероссийского народного фронта.

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