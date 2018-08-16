Концерт устроят в День флага в Петрозаводске

Торжественные мероприятия, посвященные Дню флага, 22 августа пройдут во всех городах и районах республики.

По данным Минкульутры, в столице Карелии в этот день на площадке в 12.30 перед Дворцом творчества детей и юношества состоится праздничная акция и концерт. Принять в них участие приглашают всех желающих.Вокалисты исполнят для участников акции песни о Родине, о Карелии.

В честь праздника в Центре культуры "Премьер" состоится показ мультфильма "Гора самоцветов", созданного по сюжетам сказок разных народов России. Начало в 15.00. Вход свободный.

В Национальной библиотеке будут работать две тематические выставки – "День государственного флага России" и "Символ гордости и доблести: ко дню российского флага".