Концерт устроят в День флага в Петрозаводске

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Торжественные мероприятия, посвященные Дню флага, 22 августа пройдут во всех городах и районах республики.
По данным Минкульутры, в столице Карелии в этот день на площадке в 12.30 перед Дворцом творчества детей и юношества состоится праздничная акция и концерт. Принять в них участие приглашают всех желающих.Вокалисты исполнят для участников акции песни о Родине, о Карелии.
В честь праздника в Центре культуры "Премьер" состоится показ мультфильма "Гора самоцветов", созданного по сюжетам сказок разных народов России. Начало в 15.00. Вход свободный.
В Национальной библиотеке будут работать две тематические выставки – "День государственного флага России" и "Символ гордости и доблести: ко дню российского флага".
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