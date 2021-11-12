Конвоиров в Карелии научили уверенно вести себя в суде

Психолог провела занятие с вновь принятыми на службу сотрудниками, направленное на обучение уверенному поведению в судебных заседаниях, сообщили в УФСИН Карелии.

Психологи отделения психологического обеспечения УФСИН Карелии проводят регулярную консультативную и коррекционную работу с личным составом.

В своей служебной деятельности сотрудники уголовно-исполнительной инспекции испытывают постоянный стресс, служба протекает в напряженных, сложных условиях. Особенное внимание уделяется группе "молодых сотрудников".

Старший психолог Карякина Виктория провела занятие с вновь принятыми на службу сотрудниками, направленное на обучение уверенному поведению в судебных заседаниях.

"Уверенными люди не рождаются, уверенность мы можем в себе развивать", - говорит психолог, предлагая сотрудникам эффективные способы повышения уверенности в себе.

В рамках проводимого занятия присутствующим демонстировалось видеопособие, которое подготовили психологи и инспекторы уголовно-исполнительной инспекции для дальнейшего применения в служебной деятельности.