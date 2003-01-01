Копия одной из главных римских святынь побывала в Петрозаводске

Список иконы Богоматери «Спасение народа римского», освященный папой Римским Франциском, доехал до Петрозаводска.

В сентябре у петрозаводских католиков была возможность увидеть самый известный богородичный образ Рима Salus Populi Romani. Список иконы, так называют копию в иконописи, провел в костеле Петрозаводска несколько дней, рассказали в Приходе Божией Матери Неустанной Помощи г. Петрозаводска.

— Образ Богородицы Salus Populi Romani («Спасение народа Римского») считается одним из старейших и наиболее почитаемых в католическом мире. Это древний образ, по преданию, написан в Иерусалиме самим апостолом Лукой. В Риме он появился при Папе Сиксте III, который подарил его базилике Санта-Мария-Маджоре. Изначально икона была установлена в главном нефе, а свое нынешнее местоположение — на алтаре часовни Боргезе — она обрела в 1613 году, — рассказали в приходе.

Название «Спасение народа Римского» (Santa Maria «Salus populi romani») присвоено этой иконе потому, что именно её святой Григорий Двоеслов носил в 590 году крестным ходом по Риму во время свирепствовавшей моровой язвы, которая тогда же прекратилась. Примечательно, что пребывание списка иконы в Петрозаводском костеле началось в день памяти этого великого святого — 3 сентября.

Список, выполненный итальянским иконописцем Антонио Скьявоне, — дар Папы Франциска католикам России. Святейший Отец лично благословил его 25 октября 2024 года. Икона хранится в архиепархии Божией Матери с центром в Москве. Но в течение года она путешествует по храмам России. В воскресенье, 7 сентября, приход Матери Божией Неустанной Помощи в Петрозаводске отпраздновал 20-летие повторного освящения храма.

— В присутствии списка древней иконы епископ из Санкт-Петербурга Николай Дубинин отслужил торжественную Святую Мессу в Петрозаводске. Вместе с прихожанами в храме собрались также паломники из северной столицы, представители местных властей и христианских конфессий. После богослужения община передала список иконы владыке Николаю и прибывшим с ним паломникам. Богородичный образ отправился в Санкт-Петербург, где будет находиться в течение недели, — рассказали в петрозаводском приходе.

Икона «путешествует» по католическим приходам страны по случаю Юбилейного года Надежды. Впервые верующим она предстала в декабре 2024 года на торжествах в честь 25-летия повторного освящения Кафедрального собора в Москве. После путешествия по России список вернется в Москву к ближайшему Рождеству. Столичный храм станет постоянным местом пребывания иконы.

Добавим, что размеры оригинала иконы — 117 на 79 см. Матерь Божия изображена в ярко-красном мафории и с красным нимбом. На её правой руке консульское кольцо, символизирующее её обручение с римским народом. В левую руку помещёна маппула, небольшой льняной плат, использовавшийся древнеримской знатью. Руки Девы Марии скрещены в кольцо — она заключает в них младенца Иисуса, сидящего на её коленях. Лик Богомладенца обращён к матери, правая рука сложена в благословляющем жесте.