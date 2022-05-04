Корабельный пирс сгорел на севере Карелии (ФОТО)

Вблизи поселка Водников Беломорского района сгорел заброшенный корабельный пирс, сообщили в пожарно-спасательном отряде района.

В минувшие праздничные дни, 7 мая, в 16.05 на пульт диспетчера ЕСС-01 поступило сообщение о возгорании заброшенного корабельного пирса вблизи поселка Водников Беломорского района.

К месту пожара выехали две автоцистерны и пять человек личного состава пожарной части по Беломорскому району. В 16.32 пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

Пожарные обращаются к населению Беломорского района с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.