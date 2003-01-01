Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом на борту вернулся на Землю

Летательный аппарат совершил благополучную посадку в США.

Корабль «Crew Dragon», на борту которого находился российский космонавт Кирилл Песков, совершил благополучную посадку в США, сообщили в телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос».

— Вместе с Кириллом Песковым на Землю возвратились астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси, — рассказали там.

Теперь экипажу экспедиции Crew-10 необходимо будет пройти курс реабилитации, включающий полное медицинское обследование, массаж, а также занятия лечебной физкультурой, плаванием и гимнастикой в бассейне. После завершения периода адаптации сотрудник «Роскосмоса» вернётся на Родину, где продолжит восстановление.

Напомним, участники экспедиции Crew-10 отправились на МКС в марте этого года и провели там 145 дней. Для Кирилла Пескова этот полёт стал первым в карьере.

Ранее мы писали, что 1 августа работу на орбите продолжил экипажа миссии Crew-11, в состав которой вошли российский космонавт Олег Платонов, американские астронавты Зина Кардман и Майкл Финк, а также их японский коллега Кимия Юи. Помимо новоприбывших экспертов на станции сейчас находятся космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт Джонатан Ким.