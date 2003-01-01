Коренные народы Севера будут рыбачить по новым правилам

Минсельхоз РФ утвердил порядок рыболовства для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Министерство сельского хозяйства России представило для общественного обсуждения проект правового акта, который регулирует ведение рыболовства для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России (КМНС). Данный порядок был подготовлен и утвержден аграрным ведомством после принятия в июле закона, значительно облегчающего доступ представителей КМНС и их общин к водным биоресурсам.

В документе Минсельхоза, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, содержится всего восемь пунктов с указанием кого и как коснутся новые поправки. Так, действие нового порядка распространяется на лиц, относящихся к коренным малочисленным народам в соответствии с перечнем КМНС. Находящиеся в этом реестре россияне смогут рыбачить для личных нужд на водоемах общего пользования в объемах, не превышающих годовой нормы вылова. Рыболовство с использованием маломерных судов и сетей для них будет свободным, без ежегодных заявок, и бесплатным. Ограничения будут касаться вылова редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биологических ресурсов. Не входящие же в список исконно живущих на этих территориях люди могут осуществлять традиционное рыболовство на основании решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование.

Заместитель председателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Карелии Игорь Зубарев напомнил, что закон, уточняющий порядок ведения рыболовства для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, и, соответственно, приказ Минсельхоза РФ вступят в силу 1 сентября 2026 года.

- У всех заинтересованных лиц сейчас есть возможность принять участие в обсуждении документа, подготовленного профильным министерством. То, что это долгожданные изменения для людей, для которых рыболовство - традиционный образ жизни, быт, говорить не приходится. Над законом работали в течение 12 лет. Осталось грамотно прописать порядок рыболовства для коренных малочисленных народов Севера, и все бюрократические препоны для местных рыбаков, добывающих рыбу для своих личных нужд, будут сняты, - отметил сенатор.