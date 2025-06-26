Коренным народам Севера разрешат свободно рыбачить для собственных нужд

Представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России освободят от ежегодной подачи заявления для добычи рыбы.

Совет Федерации на пленарном заседании 2 июля поддержал закон, уточняющий порядок ведения рыболовства для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России (КМНС). Представители этих народов и их общины смогут рыбачить для личных нужд на водоемах общего пользования без ежегодных заявок и бюрократических препонов. Для физических лиц, внесенных в федеральный поименный перечень реестра КМНС, рыболовство с использованием маломерных судов и сетей станет абсолютно свободным и бесплатным.

При этом годовая норма вылова водных биоресурсов для представителей коренных народов будет ежегодно определяться региональными органами исполнительной власти совместно с Росрыболовством.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. До этого Минсельхозу РФ предстоит утвердить порядок рыболовства.

На заседании Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которое состоялось накануне пленарного заседания палаты регионов, сенаторы высказали опасения в связи с тем, что разрешением на свободный вылов рыбы могут воспользоваться браконьеры, не относящиеся к КМНС. Но реализацию данного закона парламентарии возьмут на контроль. Минсельхоз, Росрыболовство, ФАДН и исполнительные органы субъектов РФ будут ежегодно отчитываться о ситуации с рыболовством для обеспечения традиционного образа жизни коренных народов.

По мнению заместителя председателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатора от Карелии Игоря Зубарева, медлить с принятием данного закона было нельзя. Документ готовился в течение 12 лет. Все эти годы люди, для которых рыболовство - традиционный образ жизни, быт, вынуждены были платить штрафы. Далеко не все из них могли вовремя подать заявление для добычи рыбы из-за отсутствия интернета.

«От Мурманска до Владивостока всех малочисленных народов, официально зарегистрированных в реестре, насчитывается 50 тысяч человек. В законе прописано, что коренные народы должны сохранять традиционный вид промысла, традиционный уклад жизни. Я за то, чтобы им разрешалось все по максимуму. Хотя тема КМНС многих раздражает, включая промрыбаков: «Да, они этой рыбой собак кормят». Да, кормят. Но это потому, что там больше нечем кормить собак – либо олениной, либо рыбой. Поэтому это и подразумевает традиционный уклад жизни.

Конечно, закон нужно поддерживать. При этом необходимо следить за злоупотреблениями. Они могут быть. Но для того, чтобы эти малочисленные народы сохранять, нужно их поддерживать. А то, что они у нас есть, - это наша гордость», - отметил Игорь Зубарев.