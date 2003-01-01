«Кормили гнилыми яблоками и оставили умирать на цепи»: двое спасённых щенков из Приладожья ищут дом

В Питкярантском районе волонтёры ищут хозяев двум щенкам, спасённым из рук живодёров.

В посёлке Ляскеля Питкярантского района зооволонтёры спасли из рук живодёров двух измученных щенков, сообщили в «Группе помощи четвероногим сиротам «Дай лапу».

— Собаки истощены настолько, что едва идут, от голода у них раздуты животы, особенно у серого пёсика. Их кормили гнилыми яблоками, (…) они не понимают, что такое нормально питаться, в каждый раз едят, как в последний, — написали там.

Активисты уже обработали щенков от паразитов и стараются баловать их игрушками и сытными угощениями.

— Теперь мы ищем им семьи, где никогда не оставят умирать на цепи, — добавили они.

Как рассказала «Столице на Онего» куратор животных Марьяна, лучше всего эти собаки приспособлены к жизни на территории частных домов. По всем вопросам, касающимся пристройства щенков, звоните ей по телефону: +79210174904.

Ранее мы писали, что в Лахденпохском районе волонтёры ищут дом четырём трёхмесячным щенкам, найденным в лесу под бетонными плитами.